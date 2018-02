Za każdym razem, gdy w USA dochodzi do strzelaniny, w której ginie kilka osób, zwolennicy gwarantowanego przez amerykańską konstytucję prawa do posiadania broni tłumaczą zszokowanemu społeczeństwu, że w owym prawie nie ma nic złego. Przy okazji tragedii we florydzkim liceum w Parkland, którego były uczeń zastrzelił w środę 14 lutego 17 osób, zestaw prezentowanych przez nich argumentów napotkał większy niż zwykle opór.

...