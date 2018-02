2 ZDJĘCIA Tureckie służby wyławiają ciała migrantów - dzieci, które utonęły w trakcie przeprawy przez graniczną rzekę Meric w północno-zachodniej prowincji Edirne. 13 lutego 2018 r. (Fot. Ergin Yildiz / AP Photo)

Mają średnio po osiem lat, zwykle toną, najczęściej w podróży z Turcji do Grecji. Tysiące dzieci giną w drodze do lepszego świata, a my nie potrafimy nawet skutecznie ich policzyć - alarmują eksperci z organizacji międzynarodowych.