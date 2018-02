1 ZDJĘCIE Pies (Jaromir Chalabala / 123RF)

Ponad 14 tys. 200 lat temu około czteromiesięczny szczeniak rozchorował się na nosówkę. Dręczony biegunką i wymiotami przeżył aż dwa nawroty choroby. "To było możliwe tylko dzięki opiece człowieka, który troskliwie pielęgnował go przez co najmniej sześć tygodni" - twierdzą naukowcy.