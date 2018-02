Do centrum urazowego w łódzkim Koperniku trafiają pacjenci po najcięższych wypadkach komunikacyjnych – z urazami wielonarządowymi, połamanymi nogami i rękami, a także ci po upadkach z dużych wysokości. A właściwie – trafiali. Bo od kilku dni centrum urazowe jest zamknięte. Pogotowie dostało informację, aby chorych przewozić do innych szpitali.

– Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby zdarzył się jakiś poważny wypadek z wieloma rannymi – mówi dr Renata Warężak-Kuciel, dyrektor medyczny łódzkiego pogotowia. – Teraz chorych przyjmują inne łódzkie szpitale. Jeśli konieczny jest transport medycznym śmigłowcem, pacjent musi trafić do Zgierza, bo tam jest najbliższa placówka z lądowiskiem.