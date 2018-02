Nowelizacji ustawy o IPN zakłada karę więzienia do lat trzech za negowanie zbrodni „nacjonalistów ukraińskich”. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wzywał prezydenta Andrzeja Dudę do niepodpisywania ustawy, a wicepremier Rozenko nazwał ją „nie do zaakceptowania” przez stronę ukraińską.

Po podpisaniu przez prezydenta Dudę nowelizacji pojawiły się głosy, że zapowiadana wizyta ukraińskiego wicepremiera w Polsce (zaprosił go wicepremier Piotr Gliński) nie dojdzie do skutku.

Nie udało się „rozładować napięcia”

Rozenko przyjechał, ale – jak powiedział w Radiu RMF FM ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca – nie udało się „rozładować napięcia” w relacjach polsko-ukraińskich. Jak stwierdził, strona ukraińska chce...