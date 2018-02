Dwusilnikowy samolot typu ATR 72 (używany na całym świecie do lotów wewnątrz krajowych) należał do linii Aseman Airilines z Iranu. Rozbił się o zbocze góry Dena ok. 25 km. od celu podróży. Agencja AP cytując rzecznika linii, informuje, że na pokładzie było 60 pasażerów i 6 członków załogi. Wszyscy zginęli. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane...