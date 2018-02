Chce wyrazić zdziwienie, że Unia Europejska, głównie część zachodnia, chce się uzależnić od Gazpromu - stwierdził Duda, w odpowiedzi na pytanie o koncepcję gazociągu Nord Stream 2.

Polsce zależy na dywersyfikacji

Prezydent wyliczył zagrożenia związane jego zdaniem z takim uzależnieniem. - Mamy swoje doświadczenia jako Polska, obserwowaliśmy też doświadczenia Ukrainy, wobec której stosowano dostawy gazu jako broń w swoistej wojnie hybrydowej prowadzonej przeciwko Ukrainie, polegającej na zakręcaniu tak zwanego kurka - przypomniał dodając, że był to „mrożący krew w żyłach przykład tego, co jest możliwe, gdy ma się do czynienia de facto z monopolistą, który w dodatku jest bezwzględny". Prezydent tłumaczył, że właśnie dlatego Polsce zależy na dywersyfikacji dostaw gazu. Nie...