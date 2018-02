Po miesiącu pod K2 (8611 m) – ostatnim niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem – himalaiści z Polski zmienili szlak na szczyt. Od tygodnia wspinają się na Żebrze Abruzzi, bo Droga Basków była zbyt niebezpieczna. Ale nie dociągnęli lin poręczowych do wys. 6100 m, czyli do obozu I. Stamtąd do szczytu jeszcze 2,5 km, a koniec zimy już za miesiąc.

Zgodnie z zasadami aklimatyzacji przed atakiem szczytowym himalaiści powinni spędzić noc przynajmniej 1000 m poniżej wierzchołka, zejść do bazy, odpocząć kilka dni i dopiero zaatakować szczyt. Inaczej mogą nabawić się jednej z czterech zagrażających życiu chorób wysokościowych.

Na razie na wys. 6300 m spało kilku Polaków. Najwyżej dotarł Denis Urubko – na 6500 m, ale tam nie spał. To o wiele za mało, żeby bezpiecznie zaatakować szczyt...