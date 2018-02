– Ustawa zostanie prawdopodobnie zmieniona. Tak sądzę, przecież ona jest idiotyczna. Tak wyglądać nie może – powiedziała dziennikarzom Zofia Romaszewska, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy. Jej zdaniem przepisy powinny być precyzyjniejsze.

– Nie może być tak nieokreślone, że każdy, kto wypowiada się nieładnie o Polakach, to natychmiast go do kryminału na trzy lata. No przecież tak też nie może być. Musi to być jasne, o co chodzi dokładnie – powiedziała Romaszewska.