Jones odnosi się do podpisanej przez prezydenta ustawy o IPN. Przyjęta w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat zakłada karę do trzech lat więzienia za przypisywanie państwu i narodowi polskiemu zbrodni III Rzeszy albo ich pomniejszanie. Inna część ustawy zakazuje zaprzeczania zbrodniom nacjonalistów ukraińskich. Prezydent podpisał ją, ale jednocześnie – w trybie następczym – skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Dwukrotnie w tej sprawie krytyczne oświadczenia wydawał amerykański Departament Stanu. Dziś głos...