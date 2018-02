– Minimum programowe to wyjście do dalszej dyskusji. Będziemy je uzupełniać o programy lokalne, pisane dla województw. To początek drogi, ważne, że będziemy mogli pokazać konkretne propozycje dla mieszkańców – mówi Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej.

Hasło likwidacji urzędów wojewódzkich miały w swoich programach obie partie: Nowoczesna szła z nim do ostatnich wyborów, PO wpadła na pomysł w końcówce swoich rządów.

"W polityce nie można mówić o zdradzie" - Lubnauer o detronizacji Petru. Ma pomysł, jak pokonać PiS?

Po 2015 r...