Instytut Pamięci Narodowej ogłosił wyniki śledztwa w sprawie zbrodni w Jedwabnem w 2002 r. Prokurator Radosław Ignatiew stwierdził, że choć niemieccy żołnierze inicjowali i zachęcali do akcji, decydującą rolę odegrała polska ludność cywilna. IPN-owscy śledczy ustalili, że 10 lipca 1941 r. 40 Polaków zamordowało ok. 350 Żydów.

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydarzenia w Jedwabnem zostały pokazane obok innych zbrodni na Żydach, do których doszło w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Chodzi o pogromy w Jassach i Lwowie na przełomie czerwca i lipca 1941 r. To nie podoba się ekipie dyrektora Karola Nawrockiego, który został powołany na to stanowisko za rządów PiS.