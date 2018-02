We wrześniu 2017 r. amerykańscy szpiedzy przynieśli do pokoju w pięciogwiazdkowym hotelu w Berlinie 100 tys. dolarów w walizce. Człowiek, który miał przyjąć pieniądze, określany jest – w ubiegłotygodniowych publikacjach „New York Timesa” i portalu The Intercept – jako „Rosjanin”.

Według amerykańskiego wywiadu ma on powiązania z rosyjską agenturą i ze środowiskiem cyberprzestępczym w Europie Wschodniej. Przed berlińskim spotkaniem Amerykanie śledzą go przez długie miesiące: w czasie podróży między Niemcami a Petersburgiem, podczas jego schadzek z kochanką w Wiedniu, w trakcie ustawionych specjalnie pod niego spotkań z amerykańskim biznesmenem w małych niemieckich mieścinach. Wiedzą, że w przeszłości parał się praniem brudnych pieniędzy i że jego firma sprzedająca przenośne...