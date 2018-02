Przez ostatnie trzy miesi帷e agendy pomocowe ONZ bezskutecznie prosi造 re磨m syryjskiego dyktatora Baszara al-Asada o pozwolenie na dostarczenie jedzenia i lek闚 setkom tysi璚y cywil闚 uwi瞛ionych na obl篹onych terenach wschodniej Ghuty pod Damaszkiem. W 鈔od dosta造 zielone 鈍iat這 – Syryjski Arabski Czerwony P馧ksi篹yc podaje, 瞠 na oblegane tereny wjecha這 dziewi耩 ci篹ar闚ek z pomoc dla niespe軟a p馧tora tysi帷a rodzin, czyli dla ok. 7 tys. os鏏. Poza 篡wno軼i w transporcie znalaz造 si leki dla ok. 10 tys. chorych dostarczone przez 安iatow Organizacj Zdrowia – g堯wnie antybiotyki, insulina, leki na zapalenie p逝c, sprz皻 do udzielania pierwszej pomocy i do...