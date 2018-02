1 ZDJĘCIE Benedykt XVI (GRZEGORZ GAŁĄZKA/EAST NEWS)

"Jestem na pielgrzymce do Domu. To ostatni etap mojej podróży" - napisał Benedykt XVI w liście do włoskiej gazety "Corriere della Sera". Brat emerytowanego papieża podał, że modli się o "dobrą śmierć" dla siebie i brata.