Zostało kilka minut do odlotu samolotu linii Southwest Airlines z Los Angeles do Oakland, kiedy Hajr ad-Din Mahzumi, amerykański student pochodzący z Iraku, postanowił zadzwonić do wujka w Bagdadzie. Chciał się pochwalić, że dzień wcześniej na spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem udało mu się zadać sekretarzowi kilka pytań.

Po co rozmawiasz po arabsku? Przecież wiesz, jaki mamy klimat

Kiedy pod koniec rozmowy rzucił do słuchawki zwyczajowe „Inszaallah”, czyli „Jeśli Bóg pozwoli”, zauważył niespokojne spojrzenie siedzącej obok kobiety. Po kilku minutach podeszło do niego dwóch policjantów i pracownik linii lotniczych Shoaib Ahmed.

– Po co rozmawiasz po arabsku? Przecież wiesz, jaki dzisiaj mamy tu klimat, to niebezpieczne...