Biuro szeryfa z hrabstwa Broward potwierdza, że policjanci są na miejscu. Sprawca został ujęty, ale wcześniej przez długi czas był na wolności. Marjory Stoneman Douglas to szkoła w Parkland, ok. 72 km na północ od Miami.?

W kolejnym wpisie szeryf poinformował, że 14 osób w ciężkim stanie zostało przewiezionych do szpitali.?

Reporter telewizji Fox News donosi, że widział przed szkołą kilka osób, którym udzielana była pomoc. Na nagraniu z helikoptera widać z kolei uzbrojonych policjantów, którzy wchodzą do budynku. Telewizje pokazują również uciekających ze szkoły uczniów.

Wcześniej departament lokalnej policji w komunikacie do uczniów, którzy przebywają w szkolnym budynku, apelowal: zostańcie w zamkniętych pomieszczeniach do momentu, aż policja do was dotrze...