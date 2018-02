Z manifestacji wynoszą, a potem wywożą do komisariatu siłą, ale bez kajdanek. Dotąd uczestnika demonstracji skuto tylko raz: doszło do tego podczas majowej kontrmiesięcznicy. 13; Tadeusza Jakrzewskiego skuto tak jak Władysława Frasyniuka, z rękoma z tyłu. I w tej bolesnej pozycji wożono go potem z miejsca na miejsce. Noc spędził w areszcie. Za co? Miał utrudniać funkcjonariuszowi wykonywanie obowiązków i grozić mu. W rzeczywistości chwycił policjanta za rękę i powiedział: „Bo dam ci w ucho” po tym, gdy ten go brutalnie popychał – relacjonuje Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP.

