The Wombats to ten sam zespół, który w 2007 r. wylansował hit „Let's Dance to Joy Division”, definiując w nim istotę rockowego zrywu pierwszej dekady XXI w. (do którego, przypomnijmy, sygnał dali The White Stripes, Interpol i The Strokes). Chodziło bowiem o to, by nie rezygnując z ponurych brzmień, odzwierciedlających rozterki dorastania, znaleźć okazję i ochotę do zabawy. Żeby jakoś pogodzić tańce i gitary, dziedzictwo rave’u i punka.

Trio z Liverpoolu swoją czwartą płytą nie zaskakuje, ale również nie rozczarowuje. „Beautiful People Will Ruin Your Life” wdzięczy się do słuchacza soczystym brzmieniem, dobrze podkreślającym energię, z którą The Wombats wykonują zgrabne piosenki...