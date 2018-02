Wywiad premiera Morawieckiego dla "Die Welt": Polska musi wyjaśnić swój punkt widzenia w sprawie UE, Nord Streamu i Holocaustu

1. Premier tak mówi o czystce w sądach:

Odwołano 66 prezesów z 760. Biorąc pod uwagę dużą ilość błędnych decyzji polskich sędziów, powiedziałbym, że odwołano za mało

"Wyborcza": Premier podaje nieprecyzyjne dane. ?Sądów jest w Polsce 377, a nie 760. W nadzwyczajnym trybie Ziobro odwołał co najmniej 75 prezesów, a więc w co piątym sądzie. Dodatkowo stanowiska straciło co najmniej 70 wiceprezesów. Te dane mogą być niepełne, resort nie ujawnił jeszcze aktualnych...