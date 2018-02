Dziś Główny Urząd Statystyczny pokazał tzw. szybki szacunek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Choć ostateczne dane i strukturę wzrostu PKB poznamy dopiero 28 lutego, to już teraz wiadomo, że mieliśmy świetną końcówkę roku. W czwartym kwartale polska gospodarka rosła w tempie 5,1 proc. rok do roku wobec 4,9 proc. kwartał wcześniej.

– Dynamika PKB przekroczyła 5 proc. i tym samym okazała się najwyższa od czwartego kwartału 2011 r. – mówi Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker: – Ten wynik będzie trudny do powtórzenia nie tylko w najbliższym czasie, ale prawdopodobnie także w całym obecnym cyklu koniunktury. Wszystko bowiem wskazuje na to, że właśnie mieliśmy do czynienia z jego szczytem.

...