Najpierw do podium nie doskoczyli skoczkowie, potem poniżej oczekiwań startowały biatlonistki, Justyna Kowalczyk i Natalia Czerwonka. We wtorek złota na 1500 m nie obronił Zbigniew Bródka. A to oznacza, że Polska wciąż czeka na medal w Korei.

FOT. KUBA ATYS

Cztery lata temu w Soczi pierwszy raz kibice cieszyli się już drugiego dnia (złoto Kamila Stocha), w 2010 r. w Vancouver czekali tylko jeden dzień (srebro Adama Małysza). Mówiąc inaczej: skoczkowie przyzwyczaili nas do tego, że zimowe igrzyska zaczynają się świetnie. Ale kiedy na skoczni nie szło, kibice musieli być bardzo cierpliwi. Igrzyska w Turynie w 2006 r. zaczęły się 10 lutego, a pierwszy medal (brąz Justyny...