Stanowisko, w którym izraelska policja rekomenduje prokuratorowi generalnemu postawienie zarzutów premierowi, zostało wydane po trwającym dwa lata dochodzeniu. W ramach śledztwa dotyczącego korupcji Beniamin Netanjahu był przesłuchiwany w ubiegłym miesiącu przez policję.

Zdaniem śledczych istnieją wystarczające dowody, by oskarżyć premiera. Jest podejrzewany o udział w praktykach korupcyjnych, oszustwo oraz naruszenie zaufania.

Netanjahu nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne, a oskarżenia nazywa polowaniem na czarownice.

Netanjahu: Nie złożę rezygnacji

Co dokładnie policja zarzuca premierowi? Zgodnie z pierwszym zarzutem Netanjahu miał zwrócić się do wydawcy jednej z izraelskich gazet z prośbą o przedstawienie go w pozytywnym świetle...