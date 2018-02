1 ZDJĘCIE Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego (z nadania partii rządzącej) podczas konferencji 'Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o ustroju państwa'. Warszawa, 11 grudnia 2017 (Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER)

- Trybunał Konstytucyjny stanie - być może - przed nowymi wyzwaniami. Jestem pewien, że pani prezes da sobie z nimi radę - mówił na gali wręczenia nagrody Człowieka Wolności prezes Julii Przyłębskiej Jarosław Kaczyński. To wyzwanie to zapewne "wyrzucenie do kosza" nowelizacji ustawy o IPN.