Nawalny we wtorek zaskarżył decyzję urzędu nadzoru komunikacyjnego Roskomnadzor, który nakazał zablokowanie jego strony internetowej. Urząd ten wystąpił także do spółki Google o skasowanie konta Aleksieja Nawalnego na serwisie YouTube. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, dostęp do portalu zostanie w Rosji zablokowany. Podobny los ma spotkać Instagram – o ile nie usunie kompromitującego rosyjskie władze filmu. W sobotę sąd podtrzymał decyzję tego urzędu, uzasadniając to prywatnym charakterem nagrań „naruszających poufność danych osobowych i ochronę życia prywatnego”.

Od piątku nagranie Nawalnego, w którym obnaża korupcję powiązania Deripaski i Prichodki, bije rekordy popularności.

