Zły scenariusz polegał na tym, że na zjeździe na stadion Polka pojechała za prowadzącą Ingvild Flugstad Oestberg. To był kiepski wybór, a raczej nieszczęśliwa konieczność. I błędy Norweżki odbijały się także na Kowalczyk.

– Nastąpiło to, czego się najbardziej obawiałam – opowiadała Polka. – Na zjeździe widzieliście koniec moich kłopotów, zaczęło się na samej górze. ?estberg uparła się, by pójść pierwsza na zjazd, ja poszłam zaraz za nią. „Przypłużyła”, ja też musiałam „przypłużyć”. Oestberg się „otwarła” [nie czując się pewnie na zjeździe, wyprostowała się] i ja musiałam się „otworzyć”. Wtedy będące z tyłu dziewczyny nas dogoniły. Zjazd nie był najgorszy, pokonałam go normalnie. Zahaczyłyśmy się nartami z Oestberg, bo na...