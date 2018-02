1 ZDJĘCIE Mateusz Ligocki (Fot. MIKE BLAKE REUTERS)

Prawie nie poleciał do Vancouver w 2010 roku, prawie nie poleciał do Soczi w 2014 roku i prawie nie poleciał do Pjongczangu. A jednak snowboardzista Mateusz Ligocki doczeka się czwartego olimpijskiego startu w karierze.