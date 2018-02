Priorytety nowego budżetu wieloletniego będą jednym z głównych tematów szczytu UE w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska ogłosi swój projekt tego budżetu w maju. Ale już w tę środę przedstawi przywódcom UE pod dyskusję zarys kilku opcji (wraz z prognozowanymi kosztami) – większej lub mniejszej polityki spójności, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronnej, polityki migracyjnej.

Jednak skoro kraje płatnicy nie zamierzają w najbliższych tygodniach deklarować, czy i o ile są gotowe zwiększać swoje składki do przyszłego budżetu (w porównaniu z obecną siedmiolatką), to „łatwiejszym” tematem do debaty mogą stać się nowe warunki, od których mają być uzależnione wypłaty od 2021 r.