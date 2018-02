Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji, został został aresztowany w poniedziałek przez ukraińskich antyterrorystów w jednej z kijowskich restauracji.?Na opublikowanych w internecie nagraniach widać, jak ok. 15 funkcjonariuszy w pełnym rynsztunku wpada do?lokalu Suługuni i powala na ziemię osoby siedzące przy jednym ze stolików, krzycząc: „Leżeć!". Po tej błyskawicznej akcji Saakaszwili został przewieziony na lotnisko, skąd odesłano go do Warszawy.

