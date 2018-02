5 ZDJĘĆ Obecny premier rządu PiS Mateusz Morawiecki i jego mocodawca, prezes Jarosław Kaczyński. Kraków, Centrum Kongresowe ICE, 15 czerwca 2016 (Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta)

Bruksela z ulgą przyjmuje polską ofensywę uśmiechów i potakuje opowieściom rządu Morawieckiego o poprawiającej się atmosferze. Byłaby gotowa na kompromis z Warszawą, ale do tego trzeba nie tylko dialogu, lecz częściowych ustępstw ze strony PiS-u co do praworządności.