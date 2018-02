W zeszłym roku o tej porze wyniki w handlu zagranicznym okazały się kiepskie. Wzrost, do 183,6 mld euro, wyniósł tylko 2,3 proc. rok do roku. Do tego aż o 6 proc. spadła sprzedaż naszych produktów do krajów rozwijających się.

2017 rok okazał się dla eksporterów w Polsce przychylniejszy. Sprzedali towary za 203,7 mld euro, co oznacza powrót do dwucyfrowej dynamiki handlu.

Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, to przede wszystkim zasługa coraz lepszej sytuacji gospodarczej w krajach UE, a przede wszystkim w strefie euro, gdzie sprzedaliśmy towary za ponad 116 mld euro. 13; W tym oczywiście w...