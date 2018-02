- Węgrzy mają bardzo szczególne problemy, którymi należy się zająć – stwierdziła Ingeborg Gr?ssle, przewodnicząca komisji budżetowej w Parlamencie Europejskim. Członkowie komisji niedawno pojechali na Węgry, by zbadać, na co wydawane są unijne środki. Okazało się, że w znacznym stopniu trafiają do rodzin rządzących, a także do powiązanych z nimi biznesmenów.

Wizyta eurodeputowanych zbiegła się z raportem OLAF-u, unijnej instytucji ds. korupcji i nadużyć, która poleciła Komisji Europejskiej, by wymogła na Budapeszcie zwrot 13,1 mld forintów (ok. 175 mln zł) wydanych w latach 2011-15. Pieniądze te trafiły do spółki Elios należącej do zięcia Viktora...