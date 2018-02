W internecie Radosław Poszwiński, publikujący najczęściej pod pseudonimem „Bogdan 607”, przedstawia się jako „Polak, emigrant, wolny człowiek”. O zatrudnieniu go w TVP.info od kilku dni głośno jest w mediach społecznościowych. Użytkownicy Twittera ze zdumieniem obserwowali, jak z jego konta znikały wpisy, których w latach 2012-17 zamieścił ponad 200 tys. Teraz zredukował je do kilkuset. Oczyścił też swoje konto na Facebooku i „wygumkował” historię prowadzonego przez siebie bloga. Jednak treści, które wejdą do internetowego obiegu, tak łatwo nie znikają…

