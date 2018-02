Singiel „Nie czekaj" nie jest do końca reprezentatywny dla całej płyty. Owszem, cały materiał jest równie dobry, ale nie znajdziecie już na nim więcej napędzanych bigbitową sekcją, kreślonych szerokim gestem piosenek o tym, że warto w siebie wierzyć. Za to tekst mówi o albumie wszystko. „Teraz jest najlepszy czas – śpiewa Barbara Wrońska. – Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz czy nie?”. Skoczyła. I pofrunęła wysoko.

?

Córka dansingu

To dojrzały debiut. Nie mógł być inny, bo Wrońska jest dojrzałą artystką. Od niemal 15 lat współtworzy zespół Pustki, jedno z najważniejszych zjawisk w polskiej gitarowej muzyce alternatywnej XXI w....