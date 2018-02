1 ZDJĘCIE Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego mocodawca prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas głosowania nad KRS i statusem sędziów. Warszawa, Sejm, 8 czerwca 2017 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Co najmniej dwóch kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa zgłosił ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości, dawny doradca Zbigniewa Ziobry. Kandydaturę szkolnej koleżanki ministra wystawił dyrektor z resortu. Awansowany przez Ziobrę sędzia zgłosił do KRS głównego specjalistę z ministerstwa. I sam też wystartował.