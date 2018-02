Harvey Weinstein, hollywoodzki producent i współzałożyciel firmy The Weinstein Company, to zarazem bohater jednego z największych skandali w branży filmowej ostatnich lat.

"To trwało przez dekady"

Zaczął się on od październikowej publikacji na łamach „The New York Timesa”. Z ustaleń dziennikarskiego śledztwa wynikało, że Weinstein wykorzystywał swoją pozycję, by molestować seksualnie aktorki, pracownice firmy oraz inne kobiety. Trwało to przez dekady. Część molestowanych kobiet miała się skarżyć przełożonym, ale nikt nie reagował.