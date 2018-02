1 ZDJĘCIE lekcja 'Przystosowania do życia w Rodzinie' w VIIL LO w Krakowie. 29 listopada 2006 (Fot.Tomasz Wiech / Agencja Gazeta)

Nowa podstawa programowa do wychowania do życia w rodzinie spotkała się z krytyką specjalistów od edukacji seksualnej. Ale w tym roku na tych zajęciach przybyło ok. 240 tys. uczniów. Czy rodziców przekonała jeszcze bardziej konserwatywna wersja zajęć?