O nietypowym zleceniu dowiedzieliśmy się podczas, przeglądania rejestru umów zawieranych przez prokuraturę. Wśród wielu pozycji pojawia się w nim wzmianka o powierzeniu wykonania kopii trzech obrazów malarce Gabrieli Barskiej. To żona Dariusza Barskiego, byłego prokuratora krajowego i byłego zastępcy prokuratora generalnego. Prokuratura na pytanie o to, kto i po co zamówił obrazy, i co na nich jest, nie odpowiedziała. Nie chciała także ujawnić umowy dotyczącej obrazów. W swych pismach prokurator krajowy dowodził, że mniejsze zlecenia nie stanowią informacji publicznej.

Usługa w bardzo niskiej cenie

