W sobotę dowództwo izraelskiej armii poinformowało, że siły powietrzne Izraela przechwyciły nad swoim terytorium irańskiego drona, który wystartował z terenu Syrii. W odpowiedzi izraelskie myśliwce rozpoczęły nalot na cele wojskowe w Syrii. Samoloty zniszczyły w sumie 12 obiektów, w tym trzy syryjskie baterie obrony przeciwlotniczej oraz irańskie cele wojskowe w Syrii. Podczas ataku izraelskie siły straciły jeden myśliwiec F-16.

Obecność Iranu w Syrii wywołała alarm w Izraelu.?Komentując ataki?na irańskie cele w Syrii, Beniamin Netanjahu powiedział: - To zarówno nasze prawo, jak i obowiązek. I będziemy nadal to robić, jeśli będzie to konieczne.

