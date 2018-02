Adam Małysz kipiał z wściekłości. Klął na sędziów i pytał, co to miało wspólnego ze sportem? Wiatr był tak silny, że czterokrotnego mistrza igrzysk Simona Ammanna sędziowie wycofywali z belki pięciokrotnie. Ktoś nakrywał go kocem, ale Szwajcar kostniał z zimna. - Nogi robią się w takiej sytuacji jak z betonu. I jak tu skakać, jak walczyć o dobre miejsce? - pytał Małysz. Tłumaczył, że trzeba było puścić przedskoczka, a 36-letniemu Ammannowi dać czas na ponowną rozgrzewkę.

Małysz pyta dlaczego?

- Dlaczego sędziowie nie przenieśli konkursu na niedzielę lub inny dzień, przecież treningi na dużej skoczni zaczynają się dopiero w środę? Było dość czasu - skończył Małysz...