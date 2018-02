Dariusz Wołowski: Spełnił się dziś najgorszy ze scenariuszy. Dwaj Polacy liderami po pierwszej serii, a potem spadek poza podium. W konkursie tak loteryjnym przez wiatr, że może trzeba było go przerwać.

Pjongczang 2018. Polacy bez medalu na skoczni normalnej

Adam Małysz: Trzeba było. Do pierwszych treningów na dużej skoczni zostawały trzy dni. Był czas, by ten konkurs rozegrać innego dnia. Nie rozumiem, dlaczego ciągnięto te zawody na siłę. Bo to konkurs olimpijski? Właśnie dlatego należało go przerwać. To nie był sport, to była loteria. Dziś sport przegrał.

Wściekłość czy frustracja – co w panu...