1 ZDJĘCIE Kancelaria Sejmu opublikowała w piątek kolejne sześć nazwisk kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (Fot. Piotr Kamionka/Reporter)

Centrum Informacyjne Sejmu opublikowało kolejne sześć nazwisk kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To m.in. sędzia z wyrokiem dyscyplinarnym, szkolna koleżanka Ziobry i sędzia delegowany wcześniej do Ministerstwa Sprawiedliwości.