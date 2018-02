Gdy w środę Schulz ogłosił, że w nowym rządzie wielkiej koalicji chadeków i socjaldemokratów zamierza zostać ministrem spraw zagranicznych, oddał szefostwo SPD Andrei Nahles. Dzisiaj niespodziewanie okazało się, że z planów objęcia MSZ rezygnuje.

„W ten sposób debata o personaliach w SPD zostaje zakończona. Uprawiamy politykę dla ludzi w tym kraju. Moje osobiste ambicje muszą ustąpić interesom partii” – napisał w rozesłanym mediom oświadczeniu.

To jeden z najbardziej spektakularnych końców politycznej kariery w niemieckiej polityce. To, co w ciągu ostatniego roku stało się z Martinem Schulzem, dokładnie opisuje termin „bankructwo”.

Efekt Schulza

Równo rok temu Niemcy pytały, czy Merkel da sobie radę z Schulzem...