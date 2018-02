Od sierpnia ubiegłego roku klienci banków powinni mieć dostęp do porównywarki opłat bankowych: sprawdzić opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych i wybrać konto, które będzie dla nich najtańsze. Taki obowiązek nałożyła na Komisję Nadzoru Finansowego ustawa o usługach płatniczych.

Nadzór finansowy miał zadbać o to, żeby w wyznaczonym terminie powstały rzetelne, niezależne narzędzia do porównywania ofert bankowych, ale jeśli żadna taka porównywarka nie zacznie działać, to miał sam ją stworzyć.

Konto kontu nie równe

W porównywarce klienci powinni móc znaleźć informacje o podstawowych usługach...