„Olimpijska” wersja najnowszego modelu Samsunga – sponsora zimowych igrzysk – to prezent od organizatorów dla każdego z 4 tys. członków olimpijskich delegacji, które tłumnie zjechały do Pjongczangu. A raczej prawie każdego, bo Koreańczycy z Południa ogłosili w środę, że nie przysługuje on ich ziomkom z Północy i Irańczykom. Obawiają się naruszenia międzynarodowych sankcji zakazujących dostarczania do tych dwóch krajów towarów luksusowych oraz takich, które mogą być wykorzystane w celach militarnych.

Obrażona godność

– Nie będziemy siedzieć cicho, gdy obraża się naszą narodową dumę, tożsamość i godność – zapowiedział szef irańskiego komitetu olimpijskiego Reza Salehi Amiri.

