„Casino Royale” była pierwszą książką Fleminga o agencie 007.

Co na razie wiemy o akcji „Forever and a Day”? Na wodach w pobliżu Marsylii zostają znalezione zwłoki brytyjskiego agenta, który przed Bondem nosił numer 007. Jego morderca nie jest znany. Poszuka go nowy 007, właśnie James Bond, dopiero zdobywający licencję na zabijanie.

Horowitz napisał już książkę o Bondzie zatytułowaną „Cyngiel śmierci” (2015), wykorzystując niezrealizowany pomysł Fleminga o 007 za kierownicą bolidu wyścigowego...