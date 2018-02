7 ZDJĘĆ Dziecko zasypane podczas nalotów na zbuntowane przedmieścia Damaszku, 5 lutego 2018. (Uncredited / AP / AP)

Tylko w czwartek w starciach we wschodniej Ghucie w Syrii zginęło 76 osób. To oznacza, że liczba ofiar z ostatnich czterech dni wzrosła do 229. To najwięcej od 2015 r.