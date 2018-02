3 ZDJĘCIA 1.04.2017, przyczepa akcji 'Ratujmy Trójkę' przed siedzibą Programu III Polskiego Radia. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

- To codzienna walka z propisowską propagandą. Reporter musi się spowiadać nawet z tego, co przygotował do wejścia na żywo. Szykują się więc kolejne odejścia - mówią dziennikarze z radiowej Trójki.