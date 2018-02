Kiedy 2 lutego w wiejskim kościele misji w Rahue, kilka kilometrów od stolicy diecezji Osorno, przez głośnik obwieszczono, że w południe mszę odprawi bp Barros, kilkudziesięciu wiernych pospieszyło w stronę wyjścia.

– Co on wyprawia? – mówił dziennikarzowi BBC Luis Molina. – Powinien odejść. Tylko szkodzi, to nieszczęśliwy człowiek.

Biskup przybył na mszę, krocząc, niezrażony, pośród kwiatów i proporców, w asyście księży, pozdrawiając obecnych, w tym wielu Indian Mapuczów strojnie ubranych z okazji święta Matki Boskiej Candelarii. W kazaniu obszernie opowiadał o niedawnej wizycie w Chile papieża Franciszka, cytował go wielokrotnie, ale słowem nie wspomniał o najważniejszym temacie papieskiej pielgrzymki, czyli o pedofilskich skandalach w chilijskim Kościele oraz o...