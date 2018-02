Francuski prezydent?Emmanuel Macron?podczas dwudniowej wizyty na Korsyce rozczarował tamtejszych nacjonalistów, nie dał im nadziei na poszerzenie autonomii. Zaoferował co prawda dopisanie do konstytucji specjalnego fragmentu poświęconego Korsyce, o co apelują od lat, ale to o wiele mniej, niż żądają obecne władze wyspy.

– Chciałbym, abyśmy otworzyli nowy rozdział we wzajemnych relacjach. Życzę sobie, aby każdy w Republice Francuskiej mógł łatwo podkreślać swoją tożsamość i wyjątkowość. Jeśli jednak ta wyjątkowość jest czymś wrogim Republice, wtedy to błąd, którego nie mogę zaakceptować – oświadczył Macron, występując przed korsykańskimi oficjelami.

Korsykańskie władze rozczarowane wizytą

Prezydent Francji odrzucił tym samym...